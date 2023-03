Reprodução Redes Sociais / 10.03.2023 Cozinheira morre após panela de pressão explodir em Mogi Guaçu - 10.03.2023

Câmeras de segurança flagraram a explosão de panela de pressão que matou uma cozinheira em Mogi Guaçu (SP) , em uma churrascaria no bairro Distrito Industrial I, na noite de quinta-feira (9).



A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após o acidente. Segundo a Guarda Municipal , a vítima estava no primeiro dia de trabalho no restaurante Chimarrão.

🚨Veja:

Cozinheira morre após explosão de panela de pressão em uma churrascaria em Mogi Guaçu, SP pic.twitter.com/AhRk59UIQa — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 10, 2023

À Polícia Militar (PM) , outra funcionaria disse que utilizava a panela e desligou a boca do fogão minutos antes da explosão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao local e constaou o óbito.

A Churrascaria Chimarrão informou que foram prestados "todos os devidos socorros a vítima e toda assistência devida aos familiares, que são de outro estado".

O corpo da vítima foi levado ao Maranhão para ser velado e enterrado pela família. O caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

