A criança de três anos foi libertada após 15 horas de sequestro em Belém (PA) . A mãe ainda permanece no veículo com o sequestrador , enquanto a Polícia Militar tenta negociar sua liberação.

Segundo mídia local, a menina de três anos estava sem comer e havia urinado nas roupas urinadas. As duas outras crianças que estavam dentro do veículo foram liberadas na madrugada desta quinta-feira.

O assalto que se tornou em sequestro já passa de 15 horas de negociações. O crime começou por volta de 19h10, na avenida Augusto Montenegro , sentido distrito de Icoaraci, região movimentada da capital paraense.

Segundo a polícia, o criminoso foi identificado apenas como Ian, de 27 anos e apresenta sinais de problemas psiquiátricos. Ele porta uma faca e mantém as ameaças às vítimas.



O assaltante exigiu a presença da imprensa e de membros da própria família. Uma das avós do rapaz foi até o local, mas precisou ser atendida por uma equipe médica por se sentir mal.



Os familiares das vítimas também estão presentes no local do sequestro.

Na manhã desta quinta (9), um agente especializado em negociações à paisana tenta mantér o indivíduo calmo para não se sentir intimidado. Essa é a estratégia para que ele se entregue e liberte a refém.

O assalto começou com uma passageira em um carro de aplicativo de viagens por volta de 19h10 com seus três filhos, um de 3 e os outros dois de 7 e 8 anos foi abordade pelo assaltante.

