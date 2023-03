Rprodução/EdiCase O Novo Ensino Médio só começou a valer em 2022, cinco anos após ser criado durante o governo de Michel Temer

O Ministério da Educação (MEC) deve abrir uma consulta pública para que sejam coletadas informações que ajudem o órgão na avaliação e na reestruturação do Novo Ensino Médio , criado em 2017.

De acordo com a portaria publicada nesta quinta-feira (9), o objetivo é a "coleta de subsídios para a tomada de decisão do Ministério da Educação acerca dos atos normativos que regulamentam o Novo Ensino Médio".

Com a coordenação do Ministério da Educação, a consulta contará com a participação da sociedade civil, da comunidade escolar, dos profissionais do magistério, das equipes técnicas dos sistemas de ensino, dos pesquisadores, dos especialistas em educação e dos estudantes.



O novo modelo só começou a valer em 2022, cinco anos após a criação durante o governo de Michel Temer (2016 - 2019)

Entenda o modelo do Novo Ensino Médio

Na época em que fora criado, diversas mudanças foram implantadas, a principal delas é o cumprimento dos chamados itinerários formativos pelos alunos, eles se tornaram obrigatórios em 2023. No entanto, esses itinerários são optativos, escolhidos pelos estudantes de acordo com oferta da instituição de ensino.

Além dessa mudança, os alunos do ensino médio também terão que dedicar mais horas ao ensino escolar: as 4 horas atuais passam para no mínimo 5 horas. A medida entrou em vigor durante o ano de 2022.

