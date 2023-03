Reprodução Lula ao lado de Janja

O Brasil voltará a exigir visto de entrada no país para cidadãos de Estados Unidos , Japão , Canadá e Austrália a partir do dia 1º de outubro. A liberação de entrada sem visto está suspensa desde 2019.

O governo avalia um impacto pequeno na vinda de estrangeiros para o Brasil e usa e justificou pelos dados sobre o fluxo de entrada de cidadão desses países desde o início da isenção.

Em 2019 houve, de fato, um aumento de 12% na entrada de norte-americanos. Entretanto, a entrada de cidadãos do Japão teve queda de 4,4%.

Os viajantes poderão fazer a emissão do visto de forma eletrônica sem a necessidade de se dirigir aos consulados brasileiros.



