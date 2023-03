Reprodução/GloboNews - 08.03.2023 Video mostra tentativa do governo Bolsonaro de pegar joias apreendidas na Receita Federal em Guarulhos

A Polícia Federal investiga se o Palácio do Planalto lançou no acervo pessoal do então presidente Jair Bolsonaro os presentes enviados pela Arábia Saudita à então primeira-dama Michelle Bolsonaro , antes da tentativa frustrada de liberar os intens de luxo retidos na Receita Federal.

O lançamento foi registrado supostamente no dia 29 de dezembro, na mesma data em que foram lançados outros cinco itens da caixa entrou escondida pela alfândega no Aeroporto de Guarulhos .

O Departamento de Documentação Histórica do gabinete pessoal do presidente da República teria registrado dois ofícios, um para cada pacote, porém o conteúdo ainda não foi informado.

Esses documentos são relacionados a lançamentos de itens no acervo pessoal de Bolsonaro e não da União. As suspeitas é que as duas caixas de presentes incluem também as joias apreendidas pela Receita e avaliadas em R$ 16,5 milhões. Vale lembrar que o colar milionário ainda permance retido na Receita Federal.

