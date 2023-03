Divulgação/gov.br Apesar da queda no desmatamento no mês de janeiro em relação a 2022, fevereiro bateu um recorde histórico

Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta sexta-feira (3) apontam que o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro de 2023 foi de 291 km². Número é o maior já registrado para o mês em toda série histórica, que teve início em 2015. Ainda de acordo com o instituto, o número equivale ao tamanho da cidade de João Pessoa , na Paraíba .

Atualmente, a Amazônia Legal corresponde a cerca de 59% do território brasileiro, e engloba a área total de 8 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.

Veja os números do desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro (2015-23)

No mês de janeiro, o Inpe registrou o acumulado de alertas de desmatamento de 167 km², uma queda de 61% em relação ao mesmo período de 2022 .

No entanto, dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses chuvosos na maioria dos estados que englobam o bioma. Geralmente, as taxas de desmatamento são menores nesses meses devevido ao tempo.

Atualmente, os alertas do Instituto de Pesquisas Espaciais são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²). Isso ocorre tanto para áreas totalmente desmatadas como para as que estão em processo de degradação florestal.

