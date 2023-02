Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta terça-feira (28), um decreto para recriar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), órgão extinto ainda em 2019, no segundo ano da gestão ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Brasil tem cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter alimento básico diário, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Os dados são de um levantamento divulgado em junho de 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

Conselheiros e a ex-presidente do órgão Elisabetta Recine devem ser nomeados aos cargos que foram exonerados por Bolsonaro.

Lula disse logo quando assumiu o novo mandato, que seu "compromisso número um" seria o combate à fome e à miséria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.