Na noite desta segunda-feira (27), ocorreram novas quedas de barragens e árvores na rodovia Rio-Santos por conta das chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo a Defesa Civil estadual, os deslizamentos de terra aconteceram no quilômetro 134. Já a queda de árvores foram nos quilômetros 132 e 138. Os trechos ficam próximos das praias Toque-Toque e Barequeçaba.

Durante a madrugada, o local foi totalmente interditado. Até a manhã desta terça-feira (28), os trechos foram liberados parcialmente e com faixa reversível. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Defesa Civil seguem limpando a via para desobstruí-la.

Feriado de Carnaval

No final de semana de Carnaval, o litoral norte de São Paulo foi atingido por fortes chuvas, que deixaram 65 mortos, 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados .

Entre as vítimas, 64 ocorreram em São Sebastião e uma em Ubatuba , segundo a Defesa Civil. O órgão informou ainda que as buscas foram encerradas na tarde de domingo (26), após o último corpo desaparecido ser encontrado.

O governo estadual aponta ainda que 55 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

A chuva começou no sábado (18) durante a noite e se estendeu durante o dia 19. Durante a madrugada foram registrados os primeiros estragos.

A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados.

Rio-Santos

A rodovia Rio-Santos foi bastante prejudicada pelas fortes chuvas no Carnaval. Ela foi totalmente liberada somente na última sexta-feira (24). A via segue em monitoramento devido ao risco de deslizamentos.

