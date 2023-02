Divulgação Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte

Um corpo foi encontrado na Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros . Uma pessoa que passava pela avenida Otacílio Negrão de Lima, no bairro Bandeirantes, viu o corpo e chamou a polícia.

A vítima seria uma mulher vista por uma ciclista que passava pela região por volta das 7h30. A ocorrência foi atendida por policiais da 17ª Companhia, que enviou duas viaturas para o local.

O Corpo de Bombeiros chegiu ao local e removeu a vítima às 8h40. Ainda não foi informado se o corpo da vítima apresentava sinais de violência.

O local onde a vítima foi encotrada fica próximo à Igrejada Pampulha. A ocorrência está em aberto. A Polícia Civil deve iniciar a etapa de perícia e a remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

