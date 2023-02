Rovena Rosa/Agência Brasil Chuvas causaram destruição no litoral norte de São Paulo

A Sabesp retomou os serviços distribuição de água em todos os municípios do Litoral Norte, entre eles: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga , nesta quarta-feira (22).

As equipes técnicas restabeleceram os serviços, inclusive em Boiçucanga, um dos bairros mais atingidos. Porém, o abastecimento está sendo reestabelecido de forma gradual à população.

A empresa recuperou os sistemas de água de todos os bairros atendidos pela Companhia no município de São Sebastião .



As equipes da Sabesp continuam na região e ampliam o atendimento direto aos moradores, dando assistência com distribuição de copos de água e disponibilizando caminhões-tanque , mesmo em bairros não atendidos pela Companhia como Camburi, Camburizinho, Baleia e Sahy.

Ainda que os sistemas estejam recuperados, a Sabesp continua com o alerta para uso consciente da água por toda a população.

