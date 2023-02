Reprodução Jovem e criança caíram no rio após atravessarem via alagada em Meleiro, Santa Catarina - 22.02.2023

Alice Marcelo, de 22 anos, e o sobrinho, Lorenzo Tomaz Jacinto, 5 anos , trafegavam de motocicleta em uma via alagada, quando caíram em um rio no município de Meleiro , no Sul catarinense, na terça-feira (22), e morreram .

Segundo o Corpo de Bombeiros , a jovem foi localizada às margens de uma granja de arroz. A partir de então, mergulhadores realizaram buscas no rio e encontram o corpo da criança submersa na água.

As identidades das vítimas foram informadas pelo município. Em comunicado, a unidade escolar onde a criança estudava suspendeu as aulas nesta quarta-feira (22) em luto e solidariedade à família.

O acesso ao local apresentava riscos por conta do alagamento da via que cobria com um metro acima da via. A motocicleta que a vítima conduzia também foi localizada. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram até o local e recolheram os corpos.

