Frente fria se aproxima do litoral de SP

As chuvas intensas continuam sobre o litoral norte de São Paulo nesta quarta-feira (22) em razão da frente fria que permanece em toda a costa paulista.

Há previsão de que a frente fria se estenda ao Rio de Janeiro, forçando as temperaturas caírem levemente, permanecendo calor em momentos de trégua da chuva.

Em todo país faz calor, contudo as altas temperaturas de verão não terão impacto na redução das chuvas.

O estado de São Paulo inteiro pode sofrer temporais, com alertas já no início da manhã na região metropolitana.

A área com possibilidade de tempestades tem início no Norte do Centro-Oeste, passando pelo Sudeste até parte do Sul país.

O tempo ficará seco com temperaturas bastante altas apenas em pequenas regiões no interior do Sudeste: entre Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo. No interior nordestino e e no Rio Grande do Sul.

Em todo o resto do país, chuvas cairão mesmo que com pouca duração e intensidade em algum momento do dia.

