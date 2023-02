Reprodução: redes sociais/ João Paulo - Clarice Lissovsky Manifestantes protestando contra os atos golpistas em Brasília

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que declare a inconstitucionalidade de interpretações que ampliem as atribuições estabelecidas no artigo 142 da Constituição Federal , que dispõe sobre o papel e a função das Forças Armadas.

O pedido foi apresentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1045 . O dispositivo estabelece que as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais , da lei e da ordem .

Segundo o partido, uma parcela radical dos bolsonaristas defendem uma intervenção militar em razão de um suposto estado político ilegítimo , com base em interpretação “mirabolante” do artigo 142.

Na ação, o PSOL pede que não haja possibilidade de atribuir às Forças Armadas o status de poder moderador do Brasil , vedando a ampliação de atribuições fora de previsão constitucional, principalmente relacionadas à competência de arbitrar eventuais dissensos e conflitos entre Poderes .

O partido requer a d eclaração de inconstitucionalidade de interpretações que permitam a ruptura total ou parcial do regime democrático ou a instauração de governo de exceção pelas Forças Armadas ou por civis apoiados por elas.

Solicita, ainda, que a veiculação , a propagação ou o incentivo a essas interpretações não sejam protegidos pela imunidade parlamentar e que parlamentares que adotarem essas práticas sejam investigados e responsabilizados nos âmbitos político, civil, criminal e administrativo.

Há também um pedido de responsabilização civil , administrativa e penal de magistrados, servidores públicos e particulares na mesma situação.

Com informações do STF*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.