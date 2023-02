Reprodução/Facebook Os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonoro (PL) articula uma disputa interna no partido para assumir a liderança estadual e ser o candidato do partido na disputa à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições em 2024.

O objetivo é marcar frente na capital fluminense diante das fortes alianças formadas pelo atual prefeito, Eduardo Paes (PSD) com o apoio da base aliada formada pelo atual presidente Lula (PT).

Flávio se prepara mais uma queda de braço no núcleo estadual do PL, após racha aberto no partido nas eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) , que elegeu Rodrigo Bacellar (PL) à presidência da casa com apoio do governador Cláudio Castro (PL) .

O presidente estadual do partido, deputado federal Altineu Côrtes , apoiou candidatura de Jair Bittencourt , que perdeu e acabou por abrir uma brecha ao filho do presidente.

Reprodução / CNN Brasil - 04.10.2022 Cláudio Castro oficializou apoio a Bolsonaro no 2º turno das eleições

A vitória do candidato apoiado por Castro à presidência da Alerj causou mal estar no partido, pois Castro passou almejar o comando do PL no Rio. Casto chegou até ameaçar sair do PL, mas isso também não se concretizou.

Altineu, aliado antigo de Valdemar Costa Neto , se manteve firme.

O racha no PL do Rio abre caminho ao filho mais velho de Jair Bolsonaro que viu uma oportunidade para ganhar mais influência no PL estadual e tentar impedir a construção de uma aliança entre Castro e Lula.

Ricardo Stuckert Lula e Eduardo Paes

A atual governador planeja lançar seu atual secretário de Saúde, Doutor Luizinho (PP), à disputa das eleições contra o atual a prefeito Eduardo Paes (PSD). Este que tenta assegurar sua reeleição etreitando também alianças com o PT e partidos da base petista.

Caso Flávio se mantenha na ideia, os debates internos do PL ficam represados e paralizam as chances de nomes de dois generais da reserva e ex-ministros de Bolsonaro disputarem o cargo .

Walter Braga Netto e Eduardo Pazuello também são cotados pelo partido para compor candidaturas alinhadas ao bolsonarismo, alé do próprio senador Carlos Portinho (PL-RJ) .

