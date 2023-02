Divulgação/Ibama Ibama incendeia avião usado em garimpo ilegal de ouro na Amazônia

A operação de fiscalização nas Terras Indígenas Yanomami na Amazônia brasileira divulgou novas imagens das ações de combate ao garimpo ilegal instalado nas Terras Indígenas Yanomami. Veja os vídeos a seguir:

A fiscalização coordenada pelo Ibama destruíu mais um helicóptero , um avião e maquinários usados por garimpeiros ilegais , para extrair de forma ilegal e clandestina, ouro das Terra Indígena Yanomami.

As fragilidades na legislação e fiscalização precária facilitam o caminho do ouro ilegal no mercado, que se beneficia financeiramente sem se responsabilidade pelo rastro que o crime ambiental e humanitário deixa para trás.

Leia também Máquinas de garimpeiros ilegais são destruídas pela PF

A ação visa aliminar operadores que alimentam o contrabando ilegal de ouro brasileiro em um esquema internacional ainda em investigação.

É o IBAMA em ação! https://t.co/bq1jKnWWxG — O FISCAL do IBAMA 🌎 (@fiscaldoibama) February 11, 2023

Enquando os invasores fogem pelos rios e trilhas fechadas na floresta, deixam pelo caminho os equipamentos usados no garimpo ilegal.



A presença d os fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública teve início em 7 de fevereiro e visa destruir de toda estrutura usada pelos garimpeiros.

Leia também Lula ganha apoio de Macron com plano de paz na Ucrânia

Com isso, o governo espera que seja interrompido o envio de suprimentos para os invasores e consequentemente desestruturar as quadrilhas de contrabando de ouro extraído ilegalmente.

O IBAMA encontrou um HELICÓPTERO adaptado para transportar insumos para GARIMPOS que estão dentro da TERRA INDÍGENA YANOMAMI.



Os GARIMPEIROS fugiram pela floresta e o IBAMA fez seu trabalho.



🔥🚁🔥



É o governo federal TRABALHANDO! pic.twitter.com/oLYg2ak68U — O FISCAL do IBAMA 🌎 (@fiscaldoibama) February 11, 2023

Em 20 de janeiro, o governo federal decretou estado emergência de saúde pública na região, para atender indígenas da etnia Yanomami.

"Não vai mais existir garimpo ilegal. Responsáveis serão punidos." - @LulaOficial pic.twitter.com/qBmJiPr8wY — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (@mmeioambiente) February 10, 2023

O mairo território indígena do país enfrenta uma crise humanitária e sanitária alarmante, com registros recordes de mortes de pessoas indígenas, a maioria delas causdas por desnutrição e doenças relacionadas à água contaminada com mercúrio e malária.

As vítimas mais afetas são bebês, crianças e idosos. Veja entrevista do líder Yanomami onde acusa o governo Jair Bolsonaro (PL) de responsabilidade direta nas mortes na Terra Indígena.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.