Reprodução/Tv Globo: 08.02.2023 Corpo de jovem levado pela chuva em São Paulo é resgatado pelo Corpo de Bombeiros (08.02.2023)

O jovem Fabrício Vieira, de 24 anos, foi encontrado morto hoje (8) às 6h30 em um córrego em Osasco , na região metropolitana de São Paulo. O corpo do rapaz foi retirado pelo Corpo de Bombeiros .

O jovem estava desaparecido desde ontem, após ser arrastado pela forte chuva que atingiu a região nesta terça-feira. Vieira teria tentado atravessar o córrego, mas acabou sendo levado pela força da correnteza para dentro do braço do rio.

O Corpo de Bombeiros ainda realiza buscas pelo corpo de outra pessoa, que também consta com registro de desaparecimento durante as chuvas na Zona Leste da capital.

O homem é funcionário de manutenção da Viação Osasco. Vieira esta a caminho do trabalho, na estação General Miguel Costa, da Linha 8 - Diamante.

Outra pessoa teria sido levada pela força das águas e continua desaparecida desde ontem a tarde, porém não foram divulgadas informações sobre a identidade possível vítima.

