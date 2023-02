Divulgação/Governo da Ucrânia Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , chegou em Londres , capital do Reino Unido, para sua segunda viagem internacional desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Após ter visitado os Estados Unidos em dezembro passado, Zelensky se reúne nesta quarta-feira (8) com o premiê britânico, Rishi Sunak, com o rei Charles III e com militares ucranianos em treinamento no país.

Além disso, o presidente discursará para o Parlamento do Reino Unido, repetindo o roteiro de sua viagem aos EUA.

O governo britânico promete expandir o programa de treinamento para militares ucranianos e também estaria pronto a fornecer mísseis de maior alcance.

Zelensky ainda é esperado em Bruxelas nesta quinta (9) para encontros com representantes da União Europeia.

