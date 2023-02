Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Um mês após os atos golpistas de 8 de janeiro , em Brasília, cerca de 920 bolsonaristas dos 1.398 detidos durante os ataques aos Três Poderes da República ainda continuam presos em penintenciárias do Distrito Federal .

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, outras 19 pessoas foram transferidas para o 19º Batalhão de Polícia Militar e 459 foram liberadas mediante o uso de tornozeleira eletrônica, portanto, seguem sendo monitoradas pela polícia.

Os presos foram divididos. As mulheres detidas foram para a Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia, já os homens foram levados para o Complexo Penitenciário da Papuda, de segurança máxima. No presídio, eles dividem a rotina com os demais presos: 4 refeições diárias, duas horas de banho de sol e visitas limitadas.

Segundo a Seape, os presos têm direito a 4 refeições diárias:

Café da manhã: pão com manteiga ou margarina e um achocolatado

Almoço: 650 gramas, sendo 150g de proteína, 150g de guarnição, 150g feijão (90g de grão e 60g de caldo) e 200g de arroz e um suco de caixinha

Jantar: 650 gramas, sendo 150g de proteína, 150g de guarnição, 150g feijão (90g de grão e 60g de caldo) e 200g de arroz

Ceia: sanduíche e uma fruta

Eles tambpem recebem kits de higiene pessoal e coletiva, que são mensalmente renovados, colchões e outros materiais individuais.

Os kits de higiene individual são compostos por:

Um creme dental

Uma escova de dente

1 kg de sabão em pó

Dois rolos de papel higiênico

Um desodorante

Um sabonete líquido

Ainda conforme o Seape, na Penitenciária feminina as presas receberam ainda dois pacotes de absorventes, 500ml de shampoo e 500ml de condicionador.

As celas têm torneiras e acesso à água para consumo e higienização 24 horas por dia.



Visitas e banhos de sol



Em todas as unidades prisionais os detentos e detentas têm cerca de duas horas diárias de banho de sol nos pátios.

Já às visitas, são controladas. Os presos dão o nome de até 9 familiares e um amigo para se cadastrar e ficarem aptos a os visitarem. No entanto, segundo a Seape, somente é permitida a entrada de duas pessoas por visita. Os encontros de duas horas ocorrem de 14 em 14 dias.

Celas

As celas onde ficam os presos têm:

Uma pia

Um chuveiro com água fria

Um vaso sanitário

O banheiro é aberto para quem passa no corredor, sem privacidade para os presos realizarem suas necessidades. As portas das celas são chapeadas e há algumas aberturas, tipo, ventanas, que permitem iluminação e ventilação "mediana" no local. As camas são de concreto e há colchões.

