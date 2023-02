Jefferson Rudy/Agência Senado Pacheco foi reeleito presidente do Senado Federal

O Senado Federal definiu os senadores membros da Mesa Diretora da Casa nesta quinta-feira (2). Os cargos de vice-presidências e as secretarias do Senado serão ocupados por nomes definidos após uma s érie de negociações políticas entre Pacheco e partidos da base aliada ao governo.

A definição acontece após a confirmação da reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Apoiado pelos aliados do governo Lula, Pacheco recebeu 49 votos e derrotou o senador Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nomes da Mesa Diretora do Senado:



Primeiro vice-presidente: Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);

Segundo vice-presidente: Rodrigo Cunha (União Brasil-AL);

Primeiro secretário: Rogério Carvalho (PT-SE);

Segundo secretário: Weverton (PDT-MA);

Terceiro secretário: Chico Rodrigues (PSB-RR);

Quarto secretário: Styvenson Valentin (Podemos-RN).



A definição dos suplentes a estes cargos ainda não foram anunciadas pelo Senado.

