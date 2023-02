José Cruz/Agência Brasil Esplanada dos Ministérios em Brasília

Após atos de violência nas sedes do governo, um homem ateou fogo no próprio corpo no gramado do canteiro da Esplanada dos Ministérios , no Distrito Federal, na última terça-feira (31), no que seria um protesto solitário contra o STF (Supremo Tribunal Federal).

A Polícia Militar foi acionada às 16h30 de 31 de janeiro, para atender a uma suposta tentativa de suicídio. Ele foi encaminhado ao HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), no atendimento de pacientes com queimaduras.



Segundo relatos, o homem teria gritado "morte ao Xandão", em referência ao ministro Alexandre de Moraes. Com ele foram encontrados panfletos políticos, imagens do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e do alemão Johann Georg Elser, conhecido tentar matar Adolf Hitler . As imagens estava marcadas com a frase "Perdeu, mané".

A frase foi usada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso durante visitar aos EUA, quanto o ministro foi hostilizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na saída de um restaurante.

Até o momento não há informações sobre seu estado de saúde.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.