Reprodução/redes sociais Arquivo: Allan dos Santos e Bolsonaro

O bolsonaristas Allan dos Santos participou de um encontro com membros da direita brasileira nos Estados Unidos e o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (31). No evento, organizado pela Yes Brazil USA, Bolsonaro chegou a citar o nome de Santos em seu discurso.

Reprodução Foragido, Allan dos Santos participa de evento conservador com Bolsonaro nos EUA

Nas redes sociais, a Yes Brasil USA compartilhou postagens com fotos e vídeos do bastidores do evento. Allan dos Santos aparece em alguns deles. O evento para homenagear Bolsonaro contava com venda de ingressor por até $ 100,00 dólares.

Reprodução Allan dos Santos participa de encontro com Bolsonaro nos EUA

O blogueiro é visto sentado em uma mesa grande com os organizadores e também foi marcado em fotos compartilhadas por participantes.

O influenciador bolsonarista é alvo do inquérito sobre os atos antidemocráticos que está no Supremo Tribunal Federal (STF) e é considerado foragido da justiça brasileira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.