Reprodução/Flickr O chanceler alemão, Olaf Scholz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá, em Brasília , o primeiro-ministro da Alemanha , Olaf Scholz , para uma reunião bilateral na tarde desta segunda-feira (30).

Scholz deve chegar à capital federal por volta das 15h30, segundo a agenda oficial, e, logo depois, debaterá pautas como as relações econômicas entre os países, além de temas ligados ao meio ambiente e à defesa da democracia.

Além disso, também será debatido o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia -- tratado pelo atual mandatário, Lula, como prioridade após ter sido travado na gestão de Jair Bolsonaro.

Antes da reunião com o chanceler alemão, Lula se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para alinhar o cronograma da visita de Scholz.

De acordo com agenda oficial do presidente brasileiro, por volta das 18h30 haverá um pronunciamento dos chefes de Estado à imprensa, seguida de um jantar no Palácio Itamaraty.

Olaf Scholz deve visitar a Argentina e o Chile, ainda esta semana, antes de retornar à Alemanha.

