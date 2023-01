Reprodução Muro desaba no quintal de casa em condomínio de luxo em SP

O muro de uma casa em um condomínio de luxo em Tamboré, na região da Grande São Paulo , desmoronou durante uma forte chuva, na última terça-feira (24). O momento do incidente foi registrado pelo dono do imóvel.

Assista abaixo:

Muro de casa desmorona em condomínio de luxo, em Tamboré, na região da Grande São Paulo. pic.twitter.com/Z2IOnQa1JK — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 27, 2023

Na filmagem, o proprietário do imóvel registra o momento em que a água se acumila atras do muro, que cede e despenca no quintal, caindo sobre a piscina e o deck da casa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.