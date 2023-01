Reprodução/Twitter Bolsonaro em motorista em Petrolina.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem pela frente cerca de 16 ações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que podem o tornar inelegível pelos próximos oito anos.

Segundo a colunista Andréia Sadi, da GloboNews, há um'ambiente' favorável na Corte, para colocar em pauta o julgamentos dessas ações ainda este ano, entre meses de março e abril.

As ações tratam das ameaças feitas por Bolsonaro ao Sistema Eleitoral Brasileiro, ataques às urnas e contestações sobre a veracidade da apuração dos votos.

As ações no TSE podem receber provas obtidas em um inquerito administrativo aberto pelo ministro Luiz Felipe Salomão no ano passado .

Entre elas, há irregularidades envolvendo o uso de TV estatal com fins eleitorais, além das motociatas organizadas pelo ex-presidente durante seu mandato.

