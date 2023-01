Reprodução/PCDF Família morta no DF: polícia acha mais um corpo suposta mente relacionado ao caso, desta vez carbonizado

A Polícia Militar do Distrito Federal liberou o adolescente de 17 anos detido por suspeita de participação no assassinato de 10 pessoas da mesma família na madrugada desta quarta-feira (25), no caso da chacina que chocou o país .

O jovem foi apreendido na noite de terça após 'confessar' à PM que ajudou no crime. Ele afirmou que recebeu R$ 2 mil para "ajudar os outros comparsas a praticar o crime", porém as alegaçõe não foram conompravada até o momento.

Ele também disse que esteve no cativeiro onde as vítimas estiveram. As informações, no entanto, ainda não foram confirmadas pela Polícia Civil.

O adolescente foi levado até a Delegacia da Criança e do Adolescente da Asa Norte, em Brasília, mas a razão seria outra. A polícia descobriu dois mandados de roubo contra ele.

Ainda na madrugada de hoje, os policiais descobriram contudo que mandados estavam expirados desde o último dia 21 de janeiro e pela lei, precisaram liberar o suspeito.

