Ricardo Stuckert/Divulgação - 21.01.2023 Lula chegou na manhã deste sábado (21) em Roraima, acompanhado de Sônia Guajajara e Joenia Wapichana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou emergência no território yanomâmi e exonerou 11 coordenadores distritais de saúde indígena locados no Ministério da Saúde.

Foram exonerados o servidores:

Gabriel Ribeiro Santos (Minas Gerais e Espírito Santo);

Alexandre Rossettini de Andrade Costa (Interior Sul);

Adilton Gomes Assunção (Bahia);

Ruy de Almeida Monte Neto (Ceará);

Eloy Angelo dos Santos Bernal (Porto Velho);

Alberto Jose Braga Goulart (Maranhão);

Luiz Antonio de Oliveira Junior (Mato Grosso do Sul);

Audimar Rocha Santos (Cuiabá);

Marcio Sidney Sousa Cavalcante (Leste de Roraima);

Atila Rocha de Oliveira (Parintins);

Igle Monte da Silva (Alto Rio Juruá).



As demissões foram publicadas no Diário Oficial da União.

Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por priorizar as motociatas ao atender as necessidades dos ianomâmis .

O ministério quer "planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas" . O impacto das atividades de garimpo ilegal na região causaram a morte de mais de 500 crianças ianomâmis por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome .

"É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, se o presidente que deixou a Presidência esses dias em vez de fazer tanta motociata tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está", disse Lula.

A região convive com os confrontos frequentes e violentos causados pela presença de garimpeiros nas terras indígenas, há diversas denúncias sobre a negligência do governo do Estado e da gestão Bolsonaro nos últimos anos.

