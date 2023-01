Reprodução - 20.01.2023 Ramiro Alves, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, em ginásio da PF

Conhecido com Ramiro dos Caminhoneiros, Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior é apontado como organizador e financiador dos ataques às sedes dos Três Poderes , em Brasília, no início de janeiro.

Ao todo, oito pessoas foram alvo da operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feita (20), que visa identificar que participou e financiou os crimes.

Ramiro dos Caminhoneiros é ex-candidato do Partido Liberal (PL) por São Paulo e foi citado , em diversos depoimentos, como um dos organizadores dos atos violentos e antidemocráticos na capital federal.

Ramiro também esteve em Brasília após o fim do acampamento bolsonarista no QG do Exército . Ele chegou a visitar o ginásio da Polícia Federal, após as detenções feitas nos atos.

Nas redes sociais ele chega a dizer 'vencemos no domingo, perdemos na segunda'.

Ramiro dos Caminhoneiros incitou, em postagens antigas, a participação nos acampamentos antidemocráticos instalados nas portas de unidades militares.

Candidato do PL por SP

Reprodução Ramiro dos Caminhoneiros em Brasília com Jair Bolsonaro

Informações do Tribunal Superior Eleitoral revelam que Ramiro recebeu R$ 150,9 mil em recursos na última campanha eleitoral. Em março de 2022, ele postou foto da sua filiação ao partido ao lado do presidente estadual da sigla e de Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente.

No dia 8 de janeiro, circulava a informação de que Ramiro forneceria 20 mil ônibus para viagens a Brasília. Ele desmentiu a informação e afirmou que um "empresário do Agro da Amazônia" que estaria custeando o transporte.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.