Nesta sexta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio. O encontro no Palácio do Planalto teve início às 10h.

O encontro entre as autoridades vem após o presidente ter sinalizado desconfiança em militares responsáveis pela segurança do Planalto durante os atos terroristas em 8 de janeiro.

O objetivo da reunião é virar a página do desgaste entre Lula e as Forças Armadas. Com isso, a principal discussão do encontro de hoje são os projetos de modernização para contemplar as demandas específicas de cada Força.

O governo pretende contar com a participação das Forças em projetos de ciência, tecnologia, geração de emprego e formação de mão de obra, aumentando investimentos no Exército, Marinha e Aeronáutica.

O gabinete presidencial solicitou que cada comandante elaborasse um relatório com demandas e diagnósticos da sua área.

Ataques do dia 8 desgastaram a relação entre Lula e militares

Lula já explicitou mais de uma vez a sua desconfiança com a participação dos integrantes das Forças nos ataques de 8 de janeiro. O presidente já afirmou que os militares foram “coniventes” e que as portas do Palácio do Planalto foram, literalmente, abertas para a entrada dos invasores.

"Teve muito gente conivente. Teve muita gente da PM conivente. Muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para essa gente entrar porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles aqui", afirmou Lula durante encontro com jornalistas.

No clima de desconfiança, Lula dispensou militares de cargos do governo federal. Entre os dispensados, estão 40 integrantes das Forças Armadas que atuavam na Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

