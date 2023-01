Reprodução/Tyler Sebree - 13.01.2023 Tyler Sebree

Pelo menos seis pessoas morreram na última quinta-feira (12) após uma série de tornados atingir o estado norte-americano do Alabama , informou o governadora Kay Ivey .

As vítimas do fenômeno viviam em Autauga, localizado a leste de Dallas, mas a situação também é crítica em outros cinco condados do estado.

"Estou trise por saber que seis alabamianos morreram nas tempestades que devastaram nosso estado. Minhas orações estão com seus entes queridos e comunidades. Estamos muito familiarizados com o clima devastador, mas nosso pessoal é resiliente. Vamos superar isso e seremos mais fortes", escreveu a governadora do Alabama em suas redes sociais.

Em entrevista à emissora CNN, o legista Buster Barber confirmou que as equipes de resgate ainda tentam recuperar os corpos. Ao menos 20 casas em Autauga foram destruídas pelos tornados.

Já a cidade de Selma, no condado de Dallas, sofreu "danos significativos", de acordo com o prefeito James Perkins, que pediu para que os moradores evitem deslocamentos.

O devastador fenômeno meteorológico continuou sua jornada no estado vizinho da Geórgia, onde o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) manteve o alerta de atenção. Tanto o Alabama quanto a Geórgia declararam estado de emergência.

A região sul dos Estados Unidos já havia sofrido com a passagem de quase 40 tornados no final de novembro que mataram duas pessoas no Alabama.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.