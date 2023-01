José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino disse, nesta sexta-feira (13), que o governo detectou movimentações de uma 'nova articulação' para a realização de novo ato antidemocrático para segunda-feira, 16 de janeiro, em Brasília.

Dino participou de reunião com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber , para discutir dois objetivos do governo:

'Ninguém rouba a democracia' e que é preciso buscar 'ampla união nacional'.

Dino comentou sobre a situação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e disse que o termo encontrado em sua residência "é uma peça relevante para um quebra-cabeça", acrescentando, porém, que 'não há elementos' que para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

'Novamente, vamos ter que mobilizar milhões e milhões de reais para prover segurança e infraestrutura'.

