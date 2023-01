Reprodução Redes Sociais: Lucas Martins/Jornalistas Livres Homem detido com arma em protesto pró-democracia em São Paulo

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Militar de São Paulo em posse de uma arma calibre 12, carregada de munição , durante as manifestações da 'marcha pró-democracia' nesta segunda-feira (9), na capital paulista.

Ele estaria hospedado em hotel por onde os manifestantes passavam no centro da capital. Segundo o coletivo Jornalistas Livres, o suspeito desceu do apartamento armado e tentou atirar contra manifestantes, mas a arma falhou .

Ouve reação dos manifestantes, que teriam o imobilizado e tomado arma de sua mão, retirando os projéteis do revólver até a chegada da polícia.

Acompanhe, informações em atualização*

