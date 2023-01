Twitter @faldairmejia Protestantes pedem eleições e soltura de Pedro Castilho cidade de Juliaca

A onda de protestos no Peru contra a prisão de Pedro Castillo e pela antecipação de eleições diretas com a saída da atual presidente, Dina Boluarte, resultou na morte de 18 pessoas nesta segunda-feira (9), na cidade de Juliaca, em Puno, no sul do país.

A polícia investiu fortemente no confronto contra manifestantes . Um bebê recém-nascido morreu não conseguir ter acesso a um hospital da região. Manifestantes pedem saída de atual presidente.

O número de mortes nos protestos subiu para 46 desde que Castillo foi deposto . O ex-presidente segue em prisão preventiva por 18 meses e espera julgamento pelo crime de rebelião.

Twitter @faldairmejia Protestantes pedem eleições e soltura de Pedro Castilho cidade de Juliaca

O protesto tomou maiores proporções quando centenas de pessoas tentaram invadir o aeroporto. A polícia reagiu e o caos se espalhou. O aeroporto de Juliaca mantém suas operações suspensas.

Os manifestantes lutam por três medidas imediatas

A antecipação das eleições gerais

A renúncia de Boluarte

O fechamento do Congresso

Ontem (9) foi o dia mais violento e letal desde o início dos protestos, em dezembro do ano passado. No dia 15 de dezembrom houve um confronto que levou a morte de oito pessoas.

Twitter @faldairmejia Protestantes pedem eleições e soltura de Pedro Castilho cidade de Juliacafaldairmejia

Em pronunciomento na televisão estatal, o primeiro-ministro do país, Alberto Otárola , disse que "mais de 9.000 pessoas se aproximaram do aeroporto e 2.000 dessas pessoas iniciaram um ataque total contra a polícia [...] lamento".

Boluarte assumiu o poder depois que Castillo, presidente desde 2021, foi destituído pelo Congresso após tentar dissolver o parlamento. A atual presidente foi eleita como vice-presidente de Castillo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.