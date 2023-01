Reprodução/Twitter Janja durante visita ao Palácio do Planalto





A primeira-dama do Brasil Janja Lula da Silva divulgou, nesta segunda-feira (9), um vídeo que mostra o trabalho de limpeza e restauração da ordem no Palácio do Planalto após os atos de vandalismo ocorridos em todo o prédio. Janja conversou com alguns funcionários da limpeza, que expuseram sua tristeza pelo ocorrido.

O vídeo mostra um Planalto já bem diferente do cenário de guerra visto nas imagens de ontem (8), tudo graças ao trabalho desses funcionários. “A democracia não vai se curvar, e o presidente Lula não vai baixar a cabeça”, disse Janja. “Seguimos trabalhando. O Brasil segue em reconstrução”, afirmou.

Os corredores e salas, antes revirados, sujos e cheios de móveis e objetos quebrados, já tinham novamente aspecto organizado. “A baderna que se deu aqui ontem nunca mais vai se repetir na história do Brasil”, finalizou a primeira-dama.





Congresso

Na Câmara dos Deputados e no Senado, o trabalho de limpeza e organização também avançava rápido. O Salão Verde da Câmara já estava limpo na parte da tarde. Funcionários aspiravam o carpete do local.

O sinal da violência sofrida pelo patrimônio nacional, porém, ainda estava ali. A maquete do Congresso Nacional estava danificada. Uma vitrine com vários presentes dados à Câmara por chefes de Estado estrangeiros foi destruída. Só restavam as prateleiras vazias.

Ataque de terroristas em Brasília





No Senado, os espelhos que adornam as paredes do Salão Azul estão quebrados. A máquina de raio X na entrada do local está virada e a entrada do gabinete da presidência do Senado, destruído.

Portas de vidro foram arrancadas e móveis vandalizados, mas os destroços de vidro e a sujeira já haviam sido retirados. Um jornalista se aproximou de um dos funcionários que cuidam da limpeza do Congresso e elogiou o trabalho. Ele apenas agradeceu, acenando com a cabeça, triste e resignado.

