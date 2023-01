O Antagonista Renan Calheiros condena atos golpistas em Brasília

O parlamentares integrantes do Senado Federal já colheram 14 das 27 assinaturas para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos .

A CPI foi proposta por lideranças de governo com objetivo de 'investigar a responsabilidade' das pessoas envolvidas nos atos de violência, depredação e intolerância, que deixaram as instituições públcias na praça dos Três Poderes em Brasília destruídas neste domingo (8).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , retorna a Brasília com objetivo de instalar a comissão já nesta terça-feira (10).



O senador Renan Calheiros (MDB-AL), um dos autores do pedido de CPI, classificou o atentado às sedes do governo em Brasília como um “crime anunciado”.



“A situação não admite tolerância ou ingenuidade. Eu e o senador Randolfe Rodrigues [Rede-AP] estamos propondo uma CPI para apurar as responsabilidades sobre o mais grave ataque contra a democracia brasileira. Assim como foi no Capitólio. Eles não passarão”, disse Calheiros.

