Reprodução Redes Sociais Carlos Bolsonaro posta foto de Bolsonaro em mesa de cirurgia em 2018

O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) publicou em sua conta no Twitter uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mesa de cirurgia após atentado sofrido durante campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG) em 2018.

Na postagem, o filho número 03 sugere que seu pai sofreu tentativa de assassinato por ex-integrante do PSOL e acusa o antigo PSL , hoje União Brasil, de traição por 'tentar' colocar Jair Jair Bolsonaro (PL) na prisão.

A mensagem postada nesta segunda (02) às 12h28 já conta com mais de 20 mil curtidas.

Ontem antigo partidário do PSOL tentou assassinar @jairbolsonaro , hoje o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo! É tudo coincidência! pic.twitter.com/H4y0P6trsn — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 2, 2023

Jair Bolsonaro levou uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora quanto era candidato a presidência.

Reprodução Adélio Bispo de Oliveira deu uma facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral

Ele era carregado nos ombros por apoiadores quando um homem se aproximou e o feriu na barriga. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa da cidade onde passou por cirurgia no intestino e ficou internado na UTI . Adélio dos Santos foi preso.

Leia também

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.