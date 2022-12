Reuters Papa Francisco beija estátua do menino Jesus em missa de Natal

O papa Francisco celebrou missa neste sábado (24) e disse aos católicos de todo o mundo palavras de carinho e compaixão sobre o Natal.

Porém, Francisco também fez críticas ao comportamento dos homens de poder. O papa fez uma aparente referência à guerra na Ucrânia e outros conflitos pelo mundo, alegando que o 'nível de ganância e fome de poder' é tamanho que alguns querem "consumir até mesmo seus vizinhos".

A solene missa de véspera de Natal aconteceu na Basílica de São Pedro durante a celebração do 10º Natal de seu pontificado. A cerimônia foi a primeira com capacidade para cerca de 7 mil pessoas desde o início da pandemia.

Sentado ao lado do altar durante a maior parte da missa, Francisco critirou a ganância e o consumo desgovernado em vários níveis.

Cerca de 4 mil outras pessoas participaram do lado de fora da solenidade do lado de fora da Basília.

Devido a um problema no joelho, Francisco não pode ficar de pé por longos períodos e delegou outro cardeal para ser o principal promotor da cerimônia no altar da maior igreja da cristandade.

"Homens e mulheres em nosso mundo, em sua fome de riqueza e poder, consomem até mesmo seus vizinhos, seus irmãos e irmãs", disse ele.

"Quantas guerras já vimos! E em quantos lugares, ainda hoje, a dignidade e a liberdade humanas são tratadas com desprezo!"

