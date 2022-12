Reprodução TV CLUBE (23.12.2022) Wellington Dias, futuro ministro do Desenvolvimento Social, diz que missão é acabar com a fome

O futuro ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias (PT) disse, nesta sexta-feira (23), que sua missão à frente da pasta é combater a fome no país e eliminar as fraudes nos cadastros do programas sociais do governo.

O senador eleito pelo Piauí , Dias foi indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta era disputada pelo MDB no novo governo -- por atrair visibiliade política dendo em sua responsabilidade a gestão do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) e outros programas sociais.

De acordo como a Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e SAN (Penssan), cerca de 33 millhões de pessoas no Brasil passam por situação de insegurança alimentar . O objetivo do novo ministério é combater o problema e retirar o Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações.



"Vamos trabalhar para garantir que se tenha as oportunidades, integrado com os vários ministérios, setor público e privado, estados e municípios, para garantir oportunidades de mais emprego, empreendedorismo, para que as pessoas possam sair da miséria, da pobreza, e ter renda sustentável, e ainda com eficiência, combatendo as fraudes", disse.



