Reprodução Redese Sociais (22.12.2022) PF prende empresário que ameaçou senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (22), o empresário bolsonarista que fez ameaças ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em postagens de vídeos na internet.

O trabalho de investigação foi feito em conjunto com a Polícia Legislativa do Senado e os dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

Julio Faria é empresário de ramo de postos de combustíveis, dono uma rede no Amapá, ele teria teria dito em um dos 'stories'.

"Ô, gazela, eu vou te avisar uma coisa: o dia que eu me encontrar contigo e tu falar para mim 'perdeu, mané', tu vai cair na porrada".

Reprodução Armas são apreendidas com empresário que ameaçou senador Randolfe Rodrigues

O empresário foi preso em flagrante por posse ilegal de um acessório bélico de uso restrito. Além das 10 armas de fogo e 3 mil munições mantinha em casa um ele portava um silenciador para fuzil comprado sem autorização.

A investigação teria tido início após o empresário postar vídeos com ameaças de agressão física, além ofensasao senador.

Em sua casa a polícia encontrou um fuzil calibre 556, duas espingardas calibre 12, um Rifle calibre 22, um revólver calibre 38, cinco pistolas semi automáticas e 3.158 munições de diversos calibres.

O armamento estava com documentação e era legalizado , mas por decisão da Justiça Federal - após as ameaças ao parlamentar - a autorização de posse e porte dada ao empresário, para manter armas de fogo registradas em seu nome, foi suspensa .

A medida cautelar inclui distância mínima de 200 metros do senador Randolfe Rodrigues.

