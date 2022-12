Reprodução Polícial Civil é punida por postagens no Tik Tok

Uma agente da Polícia Civil de Pernambuco recebeu uma punição por postar vídeos no perfil do TikTok . Ruana Pedrosa Andrade divulgou imagens vestindo farda da corporação e apresentando distintivo e armas. Com mais de 290 mil seguidores na rede social, as imagens alcançaram milhões de visualizações.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) foi responsável pela punição que, por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira (6), determina que a agente receba pena disciplinar de suspensão de 14 dias por condutas como divulgar, segundo o documento, "fatos ocorridos na repartição", negligência no cumprimento dos seus deveres e por dar conhecimento ao público de "informações sobre investigações e serviços de interesse policial".



Alguns dos vídeos de Ruanda supostamente foram produzidos em recintos de unidades da Polícia Civil de Pernambuco durante o expediente. A punição foi convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração.

O documento diz que o comportamento nas redes sociais está "desconforme às expectativas do padrão" diferente dos "deveres de zelar pela dignidade da função policial" que deve "ter conduta pública irrepreensível, ser discreta no exercício da função e ser leal às instituições constitucionais".

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) informou que vê a punição da agente como uma medida "exagerada" acrescentando que a policial é uma profissional exemplar.

