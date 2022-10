Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com senadora Simone Tebet (MDB-MS), em São Paulo

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que os ataques do ex-presidente Lula ao ex-presidente Michel Temer (MDB) são uma "DR". Para Tebet, a partir da próxima segunda-feira, quando o Brasil souber o resultado das eleições, PT e MDB devem "Discutir Relação" - significado popular para o termo "DR".

A sendadora, que apoia a candidatura de Lula disse que "que essa é uma 'DR' do PT e do MDB que precisa resolver a partir de segunda-feira. O que estamos discutindo aqui é o futuro do Brasil e da democracia. Isso é termômetro, momento".

A situação veio a tona após Lula dizer que Jair Bolsonaro (PL) "recebeu o governo de um golpista" no governo, se referindo ao ex-presidente Michel Temer. Temer respondeu o petista o entitulando de "descompensado" e sugeriu que após acusação sobre 'o golpe', Lula iria perder votos.

