Fábio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil Regra começa a valer já nesta quarta-feira para as grandes empresas do estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade de lei do Município de Marília (SP) que exige a substituição de sacos e sacolas de plástico por outras de material biodegradável. A votação foi por unanimidade dos ministros.

A questão foi discutida em um Recurso Extraordinário com repercussão geral e a decisão deve ser aplicada a pelo menos 67 processos que apresentam controvérsias similares entre prefeituras e governos estatudais que disputavam, de alguma forma, a autonomia para legislar sobre o tema.

O recurso foi feito pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça local (TJ-SP) que havia invalidado uma lei municipal que obrigava a substituição das sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis. Na questão, o procurador entendeu à época que...

'Como já há lei estadual sobre proteção ambiental que não define os tipos de sacolas que podem ser usados, não caberia aos municípios legislar de maneira diversa'.

Poluição e problemas ambientais

Porém, a turma do STF teve um entendimento diferente da justiça paulista. O ministro Luiz Fux, relator do processo, destacou a preocupação mundial com a redução da utilização de plásticos, em razão dos problemas ambientais relacionados à poluição e à sua baixa taxa de reciclagem. Para Fux, a norma é compatível com a Constituição Federal, e as prefeituras têm competência suplementar para editar leis de proteção ambiental.

Gestão de resíduos sólidos

A matéria em questão está relacionada a gestão de resíduos sólidos, algo de interesse predominantemente municipal. Fux acrescentou que a norma municipal não se opõe à lei estadual sobre o assunto. As empresas e os órgãos públicos afetados pela norma municipal terão 12 meses para se adaptar à proibição, contados a partir da data de publicação da ata do julgamento.

“É constitucional, formal e materialmente, a lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”, disse Fux.

Conteúdo produzido com informações da equipe comunicação do STF*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.