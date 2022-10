Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições 2022

A pesquisa Ipespe/Abrapel mostra estabilidade na corrida presidencial no segundo turno de campanha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta 50% das intenções de voto contra 44% de seu adversário, o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Em relação ao último levantamento, ambos oscilaram positivamente apenas um ponto percentual.

O Ipespe também apresenta outro cenário, onde exclui o percentual das declarações de voto branco, nulo, indecisos e dos que não responderam. Nessa simulação de votos válidos, o placar é de 53% para Lula e 47% a Bolsonaro , mantendo a mesma estabilidade da semana anterior.

O instituto também apresenta, como na semana passada, um terceiro cálculo considerando somente 78% que demonstraram nas entrevistas muito ou algum interesse pelas eleições. Lula atinge 52% contra 48% de Bolsonaro. Esse cálculo isola o resultado das intenções de voto ao que podem ser enquadrados como possíveis eleitores.

Os dois candidatos estão empatados dentro da margem máxima de erro da pesquisa em todos os placares. Entre três pontos percentuais para mais ou menos.

Considerando os votos totais na pergunta estimulada, com os nomes dos candidatos expostos , ambos podem chegar a 47%, no limite da margem de erro. Quando não são apresentados os nomes dos candidatos , Lula chega a 47% das declarações de voto contra 43% para Bolsonaro.

A pesquisa Ipespe/Abrapel realizada com entrevistadores humanos ouviu por telefone 1.100 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem máxima de erro é de três pontos para mais ou menos , dentro de um intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-08044/2022.

