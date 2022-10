Reprodução Redes Sociais Lula durante entrevista a Nova Brasil FM - 25.10.2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) disse que já estuda discutir uma Reforma Tributária com o Congresso Nacional , para ajustar as contas do governo. A declaração foi feita durante entrevista à rede de rádio Nova Brasil FM nesta terça-feira (25).

"Nós inclusive estamos propondo como política tributária isenção de impostos de pessoas que ganha até R$ 5 mil . E vamos discutir com o Congresso", disse.

A prioridade do Plano de Governo do PT, segundo o candidato, é aumentar os investimentos em Educação. Lula disse que quando assumiu seu primeiro mantado em 2003, o país também passava por crise econômica, mas que está disposto a fazer um remanejamento no Orçamento , para retomar os investimentos na pasta.

"Vai demorar um tempo para a gente ir arrumado a casa, acertar com o Congresso, fazer as mudanças no Orçamento e para que a gente possa, inclusive, começar a discutir uma política tributária que seja mais justa, de quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos", disse.

Para o petista, o país precisa ter maior competitividade com os países mais avançados e apenas investimentos em Educação vai capacitar o Brasil para o desafio.

"Educação será prioridade no nosso governo. Quando eu assumi em 2003 também se dizia que não tinha dinheiro [...] Educação é a única coisa que pode garantir que esse país seja competitivo com os países mais avançados. Vai garantir que a gente exporte não apenas commodities, mas inteligência, vai exportar conhecimento e por isso pra mim a educação é fundamental. Nós vamos encontrar dinheiro", prometeu o candidato.

Última pesquisa do Ipec divulgada ontem, segunda-feira 24, apresenta Lula à frente da corrida presidencial com 50% das intenções de voto . Seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), está com 43% das intenções de votos - sete pontos percentuais atrás do candidado do Partido dos Trabalhadores (PT).

