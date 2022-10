Reprodução Redes Sociais - 25.10.2022 Gilmar Mendes em jantar com juristas em Roma - 25.10.2022

Trata-se de mentira e fake news as informações que circulam pelas redes sociais com áudio e fotos que alegam que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se encontrou, em Roma, com o filho de candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro estava, na verdade, participando de um jantar com juristas que participaram com ele de um congresso na capital italiana.

O áudio que circula no Whatsapp , é apresentado por um homem, que afirma que viu Gilmar Mendes em um restaurante e que identificou que o filho do Lula estava junto. Diversas fotos foram tiradas sem autorização e circulam em diferentes redes sociais com a mensagem errônea de que o ministro estava com o filho do candidato.

Gilmar Mendes participava de um encontro com um desembargador e um professor durante um congresso acadêmico na capital da Itália. Ele chegou a comentar o caso em sua conta no Twitter .

“Estive em Roma no início de outubro, participando de congresso na Universidade. Foto do jantar, com o Des. Ney Bello e o Prof. Sérgio Victor . Este último, segundo fake news desesperada , seria o filho de uma personalidade política brasileira", se referindo à Fake News imputada ao ex-presidente.

Estive em Roma no início de outubro, participando de congresso na Universidade. Foto do jantar, com o Des. Ney Bello e o Prof. Sérgio Victor. Este último, segundo fake news desesperada, seria o filho de uma personalidade política brasileira. pic.twitter.com/guPekIFjiD — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) October 24, 2022

O STF enviou uma nota para alertar para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias.

Nota do Supremo Tribunal Federal

Para conscientizar a sociedade sobre a importância do papel de cada um para evitar a propagação de notícias falsas sobre o STF e seus ministros, o Supremo Tribunal Federal lançou a série #VerdadesdoSTF , na qual informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte e aos seus ministros são objeto de esclarecimento. Clique aqui para acessar o conteúdo.

