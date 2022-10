Ricardo Stuckert - 16.10.2022 Ex-presidente Lula (PT) durante o primeiro debate do segundo turno, organizado pela Band, TV Cultura, Folha e UOL

O candidato à Presidência pelo PT nas eleições 2022 , Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 22, ser necessário existir o Ministério das Cidades para tratar dos "problemas urbanos" do país. A extinta pasta foi criada em 2003 no primeiro governo Lula para tratar de políticas como de saneamento, habitação e mobilidade. Com o presidente Jair Bolsonaro (PL), esses temas ficaram concentrados no Ministério do Desenvolvimento Regional.

"Pode ficar certo é que essa coisa para tratar dos problemas urbanos do País nós precisamos ter o Ministério das Cidades", disse Lula a jornalistas durante agenda em Ribeirão das Neves (MG), afirmando que além de "recompor" o Ministério das Cidades irá retomar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, reestruturado pelo atual governo e agora chamado de Casa Verde e Amarela.

"Uma das melhores coisas que fizemos foi criar o Ministério das Cidades, e foi através do Ministério que dizemos muita coisa, sobretudo para o povo da periferia. Nós vamos não só recompor o ministério das Cidades como vamos retomar o Minha Casa Minha Vida com muita força Não só porque o povo precisa, mas também porque o povo precisa de emprego, salário, e construção civil é um dos setores que geram emprego com mais rapidez", disse Lula.

O ex-presidente voltou a prometer que retomará também o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e que irá recriar um espaço do prefeito dentro do Palácio do Planalto e da Caixa Econômica.

Na última semana antes do segundo turno das eleições 2022 , os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm agenda pelo Sudeste do Brasil .

Bolsonaro em São Paulo

Depois de participar da sabatina no SBT na noite de ontem, Bolsonaro participa de comício em Guarulhos (SP). Mais tarde, às 17h, faz live com apoiadores e às 19h tem encontro com autoridades e religiosos da periferia de São Paulo.

O presidente e candidato à reeleição nas eleições 2022, Bolsonaro participou neste sábado, 22, de um comício acompanhado do postulante ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) com apoiadores em Guarulhos.

Em sua fala no comício, o presidente repetiu motes de sua campanha. Defendeu sua pauta de costumes conservadora e afirmou que pode, se eleito, dar aumento real do salário-mínimo.