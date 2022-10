Divulgação/Ricardo Stuckert Tebet sugeriu cor banca para evitar que indecisos optem por Bolsonaro no segundo turno

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acatou uma sugestão dada pela senadora Simone Tebet (MDB) e pediu para que militantes usem branco em um ato na Baixada Fluminense. O evento será realizado em Belford Roxo (RJ), nesta terça-feira (11) com a presença do prefeito da cidade, Waguinho.

Em conversas internas, Simone Tebet entendeu que a cor vermelha remeteria ao histórico do PT, o que poderia prejudicar a candidatura petista. Na avaliação da parlamentar, o uso da cor afastaria eleitores que rejeitam Jair Bolsonaro (PL), mas que também relutam em votar no PT.

Em um flyer divulgado na segunda-feira (10), a campanha petista pede para que os participantes usem branco “pelo amor e pela paz”. A frase também deve passar a fazer parte da estratégia de campanha de Lula, que deve culpar Bolsonaro pela onda de violência política que atinge o país.

A troca das roupas vermelhas pelas brancas põe fim, mesmo que temporário, a uma tradição das manifestações petistas. Em Minas Gerais, por exemplo, uma onda vermelha tomou conta da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde Lula fez um discurso no último sábado (8).

Nos bastidores, Lula tem acatado as sugestões dadas por ex-adversários que o apoiam para reduzir a margem de votação de Bolsonaro e conseguir aumentar a sua votação no Sudeste e Centro-Oeste. Os evangélicos também é um dos alvos do petista para conquistar votos.

Simone Tebet na campanha

Mesmo sendo crítica do PT e ter feito de Lula um dos seus principais alvos nos debates do primeiro turno, a senadora Simone Tebet anunciou o apoio ao petista e tem participado ativamente na campanha do adversário. Interlocutores afirmam que Tebet é uma peça fundamental para angariar votos de eleitores mais ao centro do espectro político.

Além da sugestão dada ao ex-presidente, Tebet também deve participar da TV Lula nos próximos dias. O esboço da participação ainda está sendo definido, mas a parlamentar deve manter suas críticas ao partido e dizer que a reeleição de Bolsonaro será o pior caminho para o país.