Militares sul-coreanos comentaram que a Coreia do Norte pode estar preparando o lançamento de míssil balístico de seu submarino.

As informações são da agência de notícias Yonhap deste sábado (24), ou seja, alguns dias antes de uma visita da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Ainda segundo a agência noticiosa, os militares teriam detectado os preparativos do lançamento do projétil em Sinpo , província de Hamgyong do Sul, na Coreia do Norte, citando uma fonte militar sul-coreana não identificada.

Estas informações batem com o resultado dos Estados Unidos da checagem das imagens via satélite , feita nos últimos dias.