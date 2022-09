Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Aceno ao eleitorado baiano — o quarto maior do país, com 11 milhões de eleitores — ocorre no dia 2 de julho, um feriado estadual

Pesquisa CNT de Opinião divulgada nesta sexta-feira (16) simulou eventuais cenários de um possível segundo turno entre os candidatos à presidência da República. Os entrevistados receberam a seguinte pergunta durante a entrevista. "Em quem o senhor (a) votaria em caso de um segundo turno?".

Veja os possíveis resultados

Em caso de uma distupa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) no segundo turno:

Lula: 49,4%

Bolsonaro: 39,3%

Nulo-Branco: 8,5%

Indeciso: 2,8%

Em caso de uma distupa entre Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PL) no segundo turno:

Ciro Gomes: 41,9%

Jair Bolsonaro 40,1%

Nulo-Branco: 14,5%

Indeciso: 3,5%

Em caso de uma distupa entre Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB) no segundo turno:

Simone Tebet: 41,9%

Jair Bolsonaro 41,0%

Simone Tebet: 33,8%

Nulo-Branco: 16,8%

Indeciso: 3,5%

Em caso de uma distupa entre Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) no segundo turno:

Lula: 47,5%

Ciro Gomes: 30,9%

Nulo-Branco: 19,0%

Indeciso: 2,6%

Em caso de uma distupa entre Lula (PT) e Simone Tebet (MDB) no segundo turno:

Lula: 49,1%

Simone Tebet: 28,7%

Nulo-Branco: 18,6%

Indeciso: 3,6%

