A primeira-ministra britânica, Liz Truss, fez os comentários à mídia inglesa e internacional após a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8) em Londres.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que o país está “devastado” pela morte da rainha Elizabeth II, chamando-a de “a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída”.

A primeira-ministra disse que a notícia é “um grande choque para a nação e para o mundo”, mas que o espírito da rainha vai perdurar.

Truss foi nomeada pela rainha há apenas dois dias, tornando-se a 15ª primeira-ministra a servir o cargo durante o reinado de Elizabeth.

A bandeira do Reino Unido no topo da residência do primeiro-ministro em 10 Downing Street foi baixada para meio mastro após o anúncio da morte do monarca.

Elizabeth morreu pacificamente na tarde de quinta-feira no Castelo de Balmoral, na Escócia. Todos os seus quatro filhos e seu neto, o príncipe William, viajaram para estar ao lado dela.

"Hoje a coroa passa, assim como foi feito por mais de centenas de anos, para o nosso novo monarca, nosso novo chefe de Estado. Sua magestade, rei Charles III. Com a família do rei nós compartilhamo o luto pela perda de sua mãe e da forma como ficamos de luto, precisamos nos permanecer juntos como pessoas para dar apoio a ele nessa responsabilidade que agora ele carrega por todos nós. Nós devotamos a ele nossa lealdade e devoção da mesma forma que sua mãe também foi devota por tantas pessoas por tanto tempo", disse a primeira-ministra.

