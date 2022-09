Divulgação Equipe PT Lula ao lado de Felipe Camarão, Carlos Brandão e Flávio Dino

O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a prometer recriar o Ministério das Mulheres e criar o Ministério dos Povos Originários para dar voz às comunidades tradicionais do país. A promessa foi feita durante encontro com mulheres quebradeiras de coco babaçu no Maranhão. Estima-se que mais de 300 mil mulheres atuem como quebradeiras nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará.

Lula ouviu das quebradeiras as dificuldades de ter acesso às árvores de babaçu de fazendas particulares e a necessidade de criação da agroindústria do babaçu e de projetos produtivos para mulheres das áreas rurais, além da abertura de canais para que possam participar de compras públicas.

"Vamos retirar o (ministério) da Pesca da Agricultura e recriar o Ministério das Mulheres e criar o Ministério dos Povos Originários", disse Lula.



As quebradeiras afirmaram que são constantemente ameaçadas e contaram sobre a rotina de trabalho, que começa antes das 5h da manhã e dura cerca de 10 horas por dia.

As quebradeiras de coco do Maranhão estão tentando negociar com fazendeiros da região um plano de manejo para conservação do babaçual nativo da região, para que sejam mantidas em pé pelo menos 60 árvores por hectare em áreas de pastagens.

Essa medida é considerada essencial para que elas possam continuar a garantir o sustento. O plano prevê a integração da pecuária com a produção de frutas e de madeira para uso comercial. As árvores de babaçu têm sido mortas com uso de agrotóxicos e até queimadas para limpeza de pastos.

"A gente quer voltar para recuperar a dignidade do ser humano nesse pais. As pessoas não sabem como vive a maioria do povo pobre nesse país. Na época de eleição a gente não vê nenhum político falando bem do banqueiro, do grande empresário e do grande fazendeiro, mas depois da eleição muita gente se esquece do povo pobre", afirmou o ex-presidente.



Lula ressaltou que não quer construir "sociedade de pobres", pois todos querem morar bem, comer bem, vestir, viajar e ter tevê, celular e computador, e prometeu às quebradeiras buscar formas de valorizar a atividade e criar condições para empreendedorismo. Acompanhado pela mulher, Janja, Lula experimentou um leite feito com a massa do coco babaçu, que é fornecido às escolas da região.

